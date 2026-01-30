Tre modi per non morire | Servillo sottrae la finzione per un teatro di militanza

Questa sera, sul palco, Servillo ha portato in scena uno spettacolo diverso dal solito. Ha eliminato la finzione, scegliendo un teatro più diretto e di militanza. Un leggìo, un microfono e uno sfondo che cambia colore sono gli unici elementi di scena, creando un’atmosfera semplice ma intensa. La sua recita si basa sulla forza delle parole, senza fronzoli o effetti speciali. Un modo per mettere al centro il messaggio, senza distrazioni.

Baudelaire, Dante, i Greci non come classici da celebrare, ma come esercizi di sopravvivenza. L'attore in scena con il testo di Giuseppe Montesano restituisce alla performance la sua funzione originaria di luogo del pensiero, contro l’analfabetismo emotivo e il capitalismo digitale. Standing ovation per il debutto a Palermo. Si replica sino a domenica Un leggìo, un microfono, uno sfondo che cambia colore in una quadricromia che accompagna i tempi della lettura. In questo radicale minimalismo, il teatro torna a essere un atto di militanza del pensiero in un tempo che consuma tutto. “Tre modi per non morire” di Giuseppe Montesano, interpretato e diretto da Toni Servillo, nasce da un'urgenza antica quanto scomoda: come si resiste quando tutto sembra crollare? È un corpo a corpo con la letteratura e la poesia come ultime trincee contro la decomposizione del presente.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Tre modi per non morire Toni Servillo in "Tre modi per non morire - Baudelaire, Dante, i Greci" al Bellini Toni Servillo torna al Teatro Bellini con lo spettacolo Toni Servillo apre la rassegna dei "Fuoriserie" al teatro Verdi Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 20, il Teatro Verdi ospiterà l'apertura della rassegna Fuoriserie con Toni Servillo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tre modi per non morire Argomenti discussi: Tre modi per non morire al Teatro Bellini - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Al teatro Biondo in scena Toni Servillo, Tre modi per non morire; Toni Servillo a Ferrara con Tre modi per non morire; Baudelaire, Dante e i greci, dalla voce di Servillo 'Tre modi per non morire'. Toni Servillo in Tre modi per non morire - Baudelaire, Dante, i Greci al BelliniTre modi per non morire, il viaggio teatrale à rebours di Toni Servillo, attraverso tre momenti in cui alcuni poeti ci hanno insegnato a cercare la vita. Scritto da Giuseppe Montesano, il testo ... napolitoday.it Tre modi per non morire al Teatro BelliniLa serata si apre con i versi di Baudelaire che, in Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte? racconta come la bellezza combatta la depressione e ... napolivillage.com Pubblico in piedi e tanti applausi ieri sera per la prima di con Toni Servillo. Ultimi posti disponibili al botteghino e online al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/tre-modi-per-non-morire/294326 - facebook.com facebook Un weekend, tre modi per scoprire Genova Partecipa alle visite guidate ufficiali e vivi la città passo dopo passo. Sabato 17 gennaio 15.00 – Tour Palazzi dei Rolli 15.30 – Botteghe Storiche (itinerario 4) Domenica 18 gennaio 10.30 – Genova Walking Tour vi x.com

