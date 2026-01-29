Toni Servillo in Tre modi per non morire - Baudelaire Dante i Greci al Bellini

Toni Servillo torna al Teatro Bellini con lo spettacolo

Dopo il tutto esaurito delle scorse stagioni torna al Teatro Bellini, dal 4 all'8 febbraio, Tre modi per non morire. Baudelaire, Dante, i Greci con Toni Servillo, a partire dai testi di Giuseppe Montesano. Un viaggio in tre tappe, un percorso che è un antidoto alla paralisi del pensiero e alla non-vita che tenta di ingoiarci. Tre modi per non morire, il viaggio teatrale à rebours di Toni Servillo, attraverso tre momenti in cui alcuni poeti ci hanno insegnato a cercare la vita. Scritto da Giuseppe Montesano, il testo individua in Charles Baudelaire, in Dante e nei classici greci gli autori che hanno messo in pratica, e tuttora ci insegnano, l’arte di non morire.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Toni Servillo torna a Ferrara con lo spettacolo 'Tre modi per non morire', in scena al Teatro Comunale dal 23 al 25 novembre.

Nel brano di Toni Servillo in La Grazia, Guè Pequeno si lascia conquistare dal rap del collega, riconoscendone il valore con parole che lo definiscono "Toni mito vivente".

Pavia: un mese di grandi spettacoli al Fraschini, da Servillo a Branciaroli

