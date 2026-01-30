Tragedia terribile neonata di 26 giorni muore tra le braccia della mamma | come è potuto succedere

Una famiglia si trova davanti a un dramma improvviso. La neonata di 26 giorni, che stava con la madre, è stata trovata senza vita mentre la mamma la allattava in casa. La scena ha sconvolto tutti, ancora da chiarire cosa sia successo davvero.

La gioia del momento più bello ha lasciato spazio alla tragedia. Una neonata di appena 26 giorni è stata trovata priva di vita mentre la madre la stava allattando in casa. L’allarme è scattato in pochi istanti, con la chiamata al 118 e l’arrivo dei sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. Le grida disperate della donna hanno richiamato i vicini e, nel giro di poco, la strada si è riempita di persone sotto choc, increduli davanti a un dolore così improvviso che ha gelato tutti in poche ore. Il dramma si è consumato nel centro storico, in via del Quarto, non lontano dagli edifici istituzionali della città, con residenti affacciati e passanti fermati da una scena difficile da dimenticare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Una neonata di 26 giorni è morta improvvisamente tra le braccia della madre a Vittoria.

Questa mattina a Vittoria, nel Ragusano, una neonata di soli 26 giorni è morta tra le braccia della madre mentre la stava allattando.

