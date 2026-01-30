Neonata di 26 giorni muore tra le braccia della madre che la allatta | tragedia improvvisa a Vittoria

Una neonata di 26 giorni è morta improvvisamente tra le braccia della madre a Vittoria. La piccola si trovava in casa, nel centro storico della città, mentre la madre la stava allattando. La donna ha scoperto il decesso della bambina appena si è accorta che non respirava più. La polizia ha avviato le verifiche, ma al momento non ci sono segnali di foul play. La comunità si stringe al dolore della famiglia, ancora scossa dall’accaduto.

La tragedia che ha spento la vita della piccola di nemmeno un mese si è consumata all’interno dell’abitazione di famiglia nel centro storico della cittadina siciliana mentre la madre la allattava.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Vittoria Tragedia Incidente sulla A5 a Volpiano: muore una neonata, ferita la madre Ambulanza arriva dopo mezzora, uomo muore tra le braccia figlio Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vittoria Tragedia Argomenti discussi: Il dono più prezioso di Michel Hazanavicius: evento al cinema per il Giorno della Memoria; F1, ultima giornata dello shakedown collettivo. IL PROGRAMMA; Mamma lascia la figlia neonata sola col papà per la prima volta e lui la uccide: edema cerebrale, emorragia e 4 costole rotte; Pordenone, a Cinemazero il 26 gennaio Il dono più prezioso per non dimenticare l'olocausto. Tragedia nel cuore di Vittoria: neonata di 26 giorni muore in Via del QuartoVITTORIA, 30 Gennaio 2026 – Un venerdì di lutto e sgomento per la comunità di Vittoria. In una mattinata che doveva scorrere come tante, il centro storico si ... radiortm.it Neonata deceduta tra le braccia della madre: al via le indaginiUna neonata di appena 26 giorni è deceduta tra le braccia della madre in un’abitazione di via del Quarto, a Vittoria, situata proprio di fronte alla sede del Consiglio Comunale. Sul posto lanciato ... grandangoloagrigento.it La mamma la sta allattando, ma la bimba muore a soli 26 giorni: la tragedia a Vittoria https://qds.it/vittoria-neonata-morta-26-giorni-arresto-cardiaco-indagini-ragusa-allatta-cronaca/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.