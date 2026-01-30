Incidente sulla Palermo-Agrigento scontro camion-automedica | tre morti

Un incidente grave si è verificato questa mattina lungo la strada Palermo-Agrigento, vicino al viadotto di contrada Coda di Volpe a Bolognetta. Un’autoambulanza e un camion si sono scontrati frontalmente, causando la morte di tre persone. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare molto. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre si svolgevano le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica esatta dell’incidente resta da chiarire.

L'impatto nei pressi di un viadotto a Bolognetta. Le persone decedute, due operatori sanitari e una donna dializzata, viaggiavano a bordo della vettura Tragico incidente sulla Palermo-Agrigento. Tre persone sono morte nello scontro frontale tra un’automedica e un camion nei pressi del viadotto di contrada Coda di Volpe, a Bolognetta. Le vittime, due operatori di un'associazione e una donna dializzata di 95 anni, viaggiavano a bordo della vettura sanitaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale di Lercara Friddi per i rilievi e le squadre Anas per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Palermo-Agrigento, quando un camion si è scontrato con un’autoambulanza.

Nello scontro tra un camion e un’automedica sulla Palermo-Agrigento si sono verificati tre morti.

Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra camion e automedica: morti 2 sanitari e un paziente in dialisiIncidente oggi sulla alermo-Agrigento tra un camion e un’automedica: 3 morti. Le vittime sono un paziente dializzato e due soccorritori che viaggiavano a bordo della vettura. fanpage.it

Incidente a Bolognetta tra Palermo e Agrigento, tre morti in uno scontro automedica-camion: due sanitari e un paziente in dialisiTragedia sulla statale Palermo-Agrigento: in un incidente che ha coinvolto un'automedica e un furgone sono morte tre persone. Le vittime sono ... msn.com

