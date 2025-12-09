Pd | 10 e 11 dicembre in Calabria ultima tappa del Viaggio nel Terzo Settore

Il Partito Democratico conclude il suo tour nazionale dedicato al Terzo Settore con la ventesima e ultima tappa in Calabria, il 10 e 11 dicembre. L'iniziativa, promossa e guidata da Marta Bonafoni, si inserisce nel percorso di confronto e approfondimento sulle tematiche sociali e associative che coinvolgono il territorio.

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Si svolge in Calabria la ventesima e ultima tappa del tour nazionale dedicato al Terzo Settore, promosso dal Partito Democratico e guidato da Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega al Terzo Settore e all'Associazionismo". Si legge in una nota del Pd. "Un'iniziativa che ha attraversato tutta Italia con l'obiettivo di incontrare, ascoltare e valorizzare le realtà che ogni giorno costruiscono reti di solidarietà, accoglienza, inclusione e cittadinanza attiva nei territori.La tappa calabrese si sviluppa in due giornate di incontri e visite, da Cosenza alla città metropolitana di Reggio Calabria, coinvolgendo associazioni, cooperative sociali e realtà impegnate nel welfare di comunità.

