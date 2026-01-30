Trafugò oro e ex voto dalle Chiese suor Bernadette condannata

La religiosa indonesiana di 46 anni è stata condannata a tre anni e quattro mesi di carcere. Suo il furto di oro, ex voto e oggetti di valore dalle chiese e dalla residenza vescovile di Ariano Irpino. La donna aveva preso di mira nove chiese della diocesi, portando via quanto poteva. I giudici del tribunale di Benevento hanno deciso la pena dopo il patteggiamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione: è la pena a cui è stata condannata, dopo il patteggiamento, dai giudici del tribunale di Benevent o suor Bernadette, la 46enne religiosa di nazionalità indonesiana colpevole de l furto di ex voto e oggetti preziosi custoditi nella residenza vescovile di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, e in nove chiese della Diocesi di Ariano-Irpino-Lacedonia. La madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo era agli arresti domiciliari in una residenza in provincia di Roma dall'ottobre del 2024, in seguito alla denuncia presentata dal vescovo, monsignor Sergio Melillo, che nel processo si è costituito parte civile.

