Trafugò oro e ex voto dalle Chiese suor Bernadette condannata
La religiosa indonesiana di 46 anni è stata condannata a tre anni e quattro mesi di carcere. Suo il furto di oro, ex voto e oggetti di valore dalle chiese e dalla residenza vescovile di Ariano Irpino. La donna aveva preso di mira nove chiese della diocesi, portando via quanto poteva. I giudici del tribunale di Benevento hanno deciso la pena dopo il patteggiamento.
Tempo di lettura: < 1 minuto Tre anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione: è la pena a cui è stata condannata, dopo il patteggiamento, dai giudici del tribunale di Benevent o suor Bernadette, la 46enne religiosa di nazionalità indonesiana colpevole de l furto di ex voto e oggetti preziosi custoditi nella residenza vescovile di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, e in nove chiese della Diocesi di Ariano-Irpino-Lacedonia. La madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo era agli arresti domiciliari in una residenza in provincia di Roma dall’ottobre del 2024, in seguito alla denuncia presentata dal vescovo, monsignor Sergio Melillo, che nel processo si è costituito parte civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Suor Bernadette
Parte il processo a suor Bernadette: furto shock di ori votivi nelle chiese dell’Irpinia
Il 23 gennaio si terrà al Tribunale di Benevento la prima udienza del processo a suor Bernadette, religiosa indonesiana di 45 anni, ex madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo.
Ruba oggetti sacri e oro votivo e li rivende a 34mila euro: suor Bernadette patteggia una pena di tre anni
Suor Bernadette, accusata di aver sottratto oggetti sacri e oro votivo dalle comunità in cui operava, ha patteggiato una pena di tre anni.
Ultime notizie su Suor Bernadette
Trafugò oro e ex voto da alcune chiese, religiosa condannataTre anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione: è la pena a cui è stata condannata, dopo il patteggiamento, dai giudici del tribunale di Benevento suor Bernadette, la 46enne ... ansa.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.