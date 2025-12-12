Parte il processo a suor Bernadette | furto shock di ori votivi nelle chiese dell’Irpinia

Il 23 gennaio si terrà al Tribunale di Benevento la prima udienza del processo a suor Bernadette, religiosa indonesiana di 45 anni, ex madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo. L’udienza si apre dopo le accuse di furto di ori votivi nelle chiese dell’Irpinia, un episodio che ha suscitato scalpore nella comunità locale.

È fissata per il 23 gennaio davanti al Tribunale di Benevento la prima udienza del processo a suor Bernadette, religiosa indonesiana di 45 anni, già madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo. La suora è accusata di aver sottratto gioielli, monili, oggetti sacri ed ex voto dalle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Furto di oro ed ex voto nelle chiese della diocesi Ariano irpino, parte il processo a Suor Bernadette: fedeli e parroci si costituiscono parti civili - Per suor Bernadette, la religiosa indonesiana 45enne, già madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo, si avvicina il processo per i gioielli e gli ex voto delle chiese della diocesi di A ... Secondo corriereirpinia.it

Ariano Irpino. Nel processo a suor Bernadette parroci e fedeli parti civili - La prima udienza del processo contro suor Bernadette è prevista per il 23 gennaio presso il Tribunale di Benevento e che il Comitato parrocchiale di Bonito grazie al quale è ... Si legge su ilmattino.it

