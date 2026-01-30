Traffico Lazio del 30-01-2026 ore 17 | 30

Questa sera il traffico sulla A24 si è riempito di code tra Vicovaro Mandela e Castel Madama, a causa di un incidente in direzione Roma. Anche in carreggiata opposta si sono formate lunghe file per lavori in corso. La situazione si ripete sul raccordo anulare, tra Roma e Fiumicino, dove ci sono code tra la Romanina e Nomentana, e anche sulla Cassia bis. Lungo le strade di Roma, si registrano rallentamenti tra Nomentana e Appia, mentre la chiusura della via Ardeatina, causata da uno smottamento,

luce verde Lazio Bentrovati sulla A24 roma-teramo code per incidente tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione di Roma si sta in fila anche in carreggiata opposta per lavori tratti e Castel Madama Quindi verso Teramo è sempre per incidente sul tratto Roma Napoli della 1A Tese Code in uscita Valmontone per le provenienze dalle due direzioni consueti spostamenti di queste ore a Roma sul raccordo incoronamento in carreggiata esterna tra la Roma e Fiumicino è La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana esce L'aria è più avanti code a tratti tra Nomentana e Appia ricordiamo la chiusura della via Ardeatina per uno smottamento tra via San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella inevitabili ripercussioni per la circolazione soprattutto in via di Grotta Perfetta rogati al 15 marzo in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore è Belmonte Castello le deviazioni possibili sulla provinciale 59 è ancora in tema di lavori questa notte alle porte di Roma sull'autosole dalle 22 chiusura del Bivio che immette sulla diramazione di Roma Sud per chi proviene da Firenze Ed è diretto quindi in direzione del raccordo anulare bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

