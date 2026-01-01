Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 1° gennaio 2026, si registrano rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo, in entrambe le direzioni tra Roma Est e Settebagni. Sono in corso lavori sulla superstrada Sora-Cassino e sulla Statale 3 via Flaminia, con deviazioni e restringimenti nelle zone di Atina, Magliano Sabina e Trigoria. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando le eventuali criticità segnalate.

Luceverde Lazio trovati rallentamenti sulla A24 roma-l'aquila-teramo alla barriera di Roma Est verso Roma stessa situazione sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e di raccordo In quest'ultima direzione in provincia di Frosinone prorogati al 12 gennaio lavori sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore montecastello deviazioni sulla strada provinciale 259 in provincia di Rieti proseguiranno Fino al 23 gennaio lavori sulla Statale 3 via Flaminia con transito su carreggiata ridotta la pizza di Magliano Sabina fino al 28 febbraio lavori anche in via di Trigoria con chiusura della strada tra via Arena e via Pontina da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto villaggi in collaborazione con Roma Capitale

