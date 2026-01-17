Traffico Lazio del 17-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio del 17 gennaio 2026 presenta alcune criticità. Sulla via Salaria, lavori stradali riducono la carreggiata tra Rieti e Santa Rufina, con possibili rallentamenti nelle ore di punta fino al 15 marzo. In provincia di Frosinone, la superstrada Sora-Cassino rimane chiusa alla galleria Capodichina, con deviazioni sulla provinciale 259. La linea extraurbana Montebello-Viterbo prosegue con autobus sostitutivi fino al 14 maggio

