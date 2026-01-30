Tra Morricone e Il Gladiatore | serata dedicata alla musica da film al Regina Margherita

Sabato sera al Regina Margherita si è tenuto un evento dedicato alla musica da film. La serata ha ripercorso le colonne sonore più celebri, da quelle di Morricone a quelle di Il Gladiatore, offrendo al pubblico un viaggio tra le note che hanno segnato la storia del cinema. L’atmosfera era intima e coinvolgente, con le melodie che hanno fatto da sfondo a ricordi e emozioni di molti.

Un viaggio nelle musiche che hanno segnato la storia del grande schermo. Sabato 31 gennaio, alle ore 19.30, il teatro Regina Margherita di Racalmuto ospiterà il concerto-evento "Le grandi colonne sonore del cinema" a ingresso gratuito. Sul palco la banda musicale diretta dal maestro Francesco Carrara, chiamata a interpretare alcune delle partiture più celebri del cinema internazionale. Il programma attraversa atmosfere epiche e liriche con un omaggio centrale alle musiche di Ennio Morricone accanto a temi diventati iconici come quelli de Il gladiatore e di altri grandi film.

