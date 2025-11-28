L’altro figlio al Regina Margherita una serata pirandelliana che riporta Racalmuto alle sue radici

Agrigentonotizie.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Regina Margherita di Racalmuto, sabato 29 novembre alle 20,30, aprirà il sipario su “L’altro figlio”, una delle pagine più intime e amare di Luigi Pirandello, proposta con la regia di Pippo Alvaro. In un teatro che custodisce la memoria letteraria di Sciascia e lo sguardo inquieto del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

"Con la regina Margherita racconto le radici dell'Italia" - 382, euro 20) romanzo di Alessandra Selmi, è uno dei libri più venduti di questo inizio 2025. Segnala ilgiornale.it

Margherita, regina controcorrente. La sua vita a Monza diventa un libro - 30 per la presentazione del suo ultimo romanzo: “La prima regina“, Editrice ... Riporta ilgiorno.it

Margherita, la regina che sapeva farsi amare - Sposa di Umberto I, seppe stare a corte senza perdere la sua spontaneità Per molti di noi Margherita di Savoia è poco più di un nome: quello di ... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: L8217altro Figlio Regina Margherita