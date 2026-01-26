Tpl Fiumicino i lavoratori Trotta incontrano Baccini | Autisti sotto pressione serve rispetto

Oggi a Fiumicino, i lavoratori di Trotta S.p.A. hanno incontrato il sindaco Mario Baccini per discutere delle problematiche che interessano il servizio di trasporto pubblico locale. La delegazione ha evidenziato le difficoltà degli autisti e l’importanza di un maggiore rispetto da parte delle istituzioni e degli utenti. L’incontro si inserisce in un momento di attenzione verso le condizioni lavorative e la qualità del servizio.

Fiumicino, 26 gennaio 2026 – Una delegazione di lavoratori dell’azienda Trotta S.p.A. ha incontrato questa mattina il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, per un confronto sulle recenti criticità che stanno causando disagi al servizio di trasporto pubblico locale. Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le difficoltà operative, con conseguenti tensioni che spesso ricadono direttamente sugli autisti. “Purtroppo. gli autisti vengono frequentemente presi di mira verbalmente e, in alcuni casi, anche fisicamente. È una situazione che non può e non deve essere tollerata. Il rispetto per chi lavora va sempre sostenuto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

"Tpl in emergenza": Pd e M5S "disservizi continui e carenza di autisti"Durante l'audizione della IV Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, sono stati discussi i disservizi del trasporto pubblico locale e le difficoltà del personale, con particolare attenzione alla carenza di autisti.

Baccini: "Sviluppo aeroportuale occasione storica per Fiumicino, servono nuove infrastrutture"Il convegno organizzato da UGL Trasporto Aereo a Fiumicino ha riunito esperti e rappresentanti del settore per discutere delle opportunità offerte dallo sviluppo aeroportuale.

