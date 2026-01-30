Torna la libreria a Napoli nord apre Giunti a Miano | gioia nel quartiere

A Miano riapre una libreria. È il nuovo punto Giunti all’interno del Centro Commerciale La Birreria. La notizia fa felice il quartiere, che da tempo cercava un luogo dove leggere e confrontarsi. Le parole dei residenti sono chiare: “Finora chiudevano, ora torna un presidio di cultura”. La libreria apre le porte e porta con sé una ventata di novità e speranza per gli amanti dei libri in zona.

Apre la libreria Giunti a Miano, all'interno del Centro Commerciale La Birreria. La gioia del quartiere: "Finora chiudevano, torna un presidio di cultura".

