Ferrovia Roma Nord pubblicata la gara per rinnovare la galleria nel quartiere Parioli

Un intervento per rinnovare i binari e risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua lungo il tratto urbano della Ferrovia Roma Nord. Astral ha pubblicato il bando di gara per il rifacimento dell’armamento ferroviario della galleria tra le stazioni Acqua Acetosa e Flaminio, nel quartiere. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ferrovia Roma Nord, pubblicata la gara per rinnovare la galleria nel quartiere Parioli

