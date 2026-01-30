Torino-Lecce domenica 01 febbraio 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Poche reti nello scontro salvezza

Domenica alle 12:30 si gioca il lunch match tra Torino e Lecce. Il Torino cerca di uscire dalla crisi e si prepara a una partita importante dopo alcune sconfitte recenti. Le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi: i padroni di casa vogliono tornare a vincere, mentre il Lecce punta a portare a casa punti salvezza. La tensione è alta e le formazioni ufficiali sono state già annunciate. Ci aspetta una partita combattuta, con poche reti previste.

Il Torino attende il Lecce nel lunch match domenicale della prossima giornata di Serie A e le pressioni sono tante dopo gli ultimi risultati negativi. Mister Marco Baroni è in bilico dopo le quattro sconfitte di fila e soprattutto dopo il 6-0 rimediato dal Como nello scorso weekend. I granata subiscono gol con facilità estrema. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Torino-Lecce (domenica 01 febbraio 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Poche reti nello scontro salvezza Approfondimenti su Torino Lecce Torino-Lecce (domenica 01 febbraio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Domenica alle 12:30 si gioca Torino-Lecce, il match di Serie A che apre la giornata. Lecce-Parma (domenica 11 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Scontro salvezza al Via del Mare Domenica 11 gennaio 2026 alle 12:30 si affrontano Lecce e Parma al Via del Mare, in un match di Serie A valido per la salvezza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Torino Lecce Argomenti discussi: DOMENICA ALLO STADIO: IL PRIMO FEBBRAIO SFIDIAMO IL LECCE; Torino Lecce in tv e streaming: dove vedere la partita; Torino-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Torino-Lecce quote analisi 23ª giornata Serie A. LIVE Torino-Lecce: formazioni UFFICIALI e prepartita in direttaTorino-Lecce, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it Serie A, lo scontro diretto salvezza Torino-Lecce il piatto forte di questa domenicaIl ventitreesimo turno iniziato venerdì, si chiuderà martedì. In campo anche Cremonese e Parma. omo-Atalanta gara per l'Europa ... calciocasteddu.it Torino-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook ITALIA . #SERIEA 12:30 Torino - Lecce 15:00 Como - Atalanta 18:00 Cremonese - Inter 20:45 Parma - Juventus x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.