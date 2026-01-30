Torino-Lecce domenica 01 febbraio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 12:30 si gioca Torino-Lecce, il match di Serie A che apre la giornata. Il Torino cerca di risollevare le sorti dopo alcune sconfitte recenti, mentre il Lecce arriva in Piemonte con l’obiettivo di portare a casa punti importanti. I tifosi sono curiosi di vedere come si comporteranno le due squadre, soprattutto dopo le tensioni degli ultimi incontri. La partita si preannuncia interessante e ricca di spunti.

Il Torino attende il Lecce nel lunch match domenicale della prossima giornata di Serie A e le pressioni sono tante dopo gli ultimi risultati negativi. Mister Marco Baroni è in bilico dopo le quattro sconfitte di fila e soprattutto dopo il 6-0 rimediato dal Como nello scorso weekend. I granata subiscono gol con facilità estrema. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

