Le ultime da Milanello: in vista della partita contro Como, si fanno avanti alcuni dubbi di formazione. Leao potrebbe tornare in campo titolare, mentre Pavlovic rischia di saltare l’incontro a causa di un infortunio, come confermato da Sky Sport. A meno di due giorni dalla sfida, l’attenzione si concentra sulle condizioni dei giocatori e sulle scelte di Allegri, che dovrà valutare le alternative disponibili in difesa.

A poco più di 48 ore alla sfida di Como, c’è una tegola in difesa per il Milan di Massimiliano Allegri: come riferito da Manuele Baiocchini di Sky Sport, Strahinja Pavlovi? non ha preso parte alla sessione di allenamento odierna. Il centrale serbo sconta ancora i postumi del violento scontro di gioco con Comuzzo avvenuto durante l’ultima sfida contro la Fiorentina. Quell’impatto, onestamente durissimo, ha persino costretto lo staff medico ad applicare nove punti di sutura sulla testa del calciatore. La sua convocazione per giovedì appare dunque quasi impossibile. Non una buona notizia, chiaramente, per il mister, che negli ultimi tempi sta faticando moltissimo a riproporre la difesa titolare di inizio stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Le ultime da Milanello: Leao forse titolare, Pavlovic verso il forfait a Como

Leggi anche: Infortuni Milan, le ultime da Milanello su Leao e Gabbia: quando il rientro?

Leggi anche: Verso Parma-Milan, le ultime da Milanello: ancora personalizzato per Rabiot

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cagliari-Milan, novità su Leao e Gabbia da Milanello: le ultime - Le ultime news da Milanello sulle condizioni di Leao e Gabbia in vista della gara contro il Cagliari di questa settimana ... milanlive.it

Allegri ritrova Leao e Gabbia, ma Pulisic si ferma: le ultime da Milanello - Arrivano due buone notizie da Milanello per quanto riguarda Leao e Gabbia, ma purtroppo si ferma ancora Pulisic ... milanlive.it