A Torino, la squadra si prepara alla sfida contro la Roma, con alcuni dubbi di formazione. Simeone, alle prese con un dolore alla coscia sinistra, potrebbe restare fuori per cautela. Sul fronte offensivo, Baroni valuta tra Zapata e Njie, mentre Pedersen e Lazaro si contendono un posto sulla fascia. La scelta dell’allenatore influenzerà le strategie per affrontare l’importante appuntamento.

Le attenzioni dello staff sanitario del Toro, in queste ore, sono tutte rivolte sul centravanti argentino Giovanni Simeone (ieri ha svolto ancora differenziato). Rientrato dalla trasferta di Coppa Italia contro la Roma, il Cholito ha accusato dolore alla coscia sinistra in conseguenza di un colpo preso durante la sfida con i giallorossi. Gli esami degli ultimi due giorni (anche ieri il club ha fatto un ulteriore approfondimento) hanno escluso conseguenze gravi, per cui la diagnosi resta concentrata intorno al trauma contusivo. A questo punto, la palla passa al tecnico Marco Baroni al quale spetterà la scelta se schierarlo domani (fischio d’inizio alle ore 18) nuovamente contro la Roma di Gasperini, ma stavolta per un incrocio di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, le ultime verso la Roma: Simeone in dubbio, Baroni pensa a Zapata o Njie

