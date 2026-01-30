Torino gioielliere Mario Roggero condannato in Appello a 14 anni dovrà pagare €780mila di danni nel 2021 sparò a 3 rapinatori

A Torino, Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 sparò a tre rapinatori armati, è stato condannato in Appello a 14 anni e 9 mesi di carcere. La sentenza arriva dopo un processo che ha visto il commerciante reagire sotto shock all’irruzione armata nella sua casa e nel suo negozio. La corte ha anche stabilito che Roggero deve pagare 780 mila euro di danni. La vicenda ha diviso l’opinione pubblica, molti si chiedono se la reazione del gioielliere sia stata proporzionata

