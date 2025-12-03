Sparò e uccise due rapinatori ridotta condanna al gioielliere Mario Roggero

(Adnkronos) – Condannato a 14 anni e 9 mesi. Così ha deciso la Corte d’Assise d’Appello di Torino per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nell’aprile 2021 a seguito della rapina subita nel suo negozio uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. In primo grado il gioielliere era stato condannato dal tribunale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

