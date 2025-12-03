Uccise i rapinatori il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni in appello | La vera vittima sono io giudici senza coraggio

Torino, 3 dicembre 2025 – Confermata in appello la condanna di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo a Grinzane Cavour (Cuneo). La pena calcolata in 14 anni e 9 mesi di carcere è ridotta rispetto ai 17 anni decisi dal tribunale di Asti in primo grado. Ma per Roggero, che professa la legittima difesa, non è abbastanza. "Non hanno avuto coraggio – dice parlando dei giudici all'uscita del Palagiustizia dopo la lettura della sentenza –. Se il rapinatore non avesse alzato l'arma non avrei sparato. Le vere vittime siamo noi, nessuno dei familiari ha chiesto scusa per avere un figlio degenere ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uccise i rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni in appello: “La vera vittima sono io, giudici senza coraggio”

Argomenti simili trattati di recente

Parla per 27 minuti, leggendo una lunga lettera di 26 pagine. Istrionico, come ha dimostrato in più occasioni, il gioielliere Mario Roggero parte da lontano per difendersi dall’accusa di aver ucciso volontariamente due rapinatori — Giuseppe Mazzarino e Andre Vai su Facebook

Uccise i rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni in appello: “La vera vittima sono io, giudici senza coraggio” - Pena ridotta dai 17 anni del primo grado, ma l’impianto dell’accusa è confermato. Da quotidiano.net

Sparò e uccise due rapinatori, ridotta condanna al gioielliere Mario Roggero - La decisione della Corte d’Assise d’Appello di Torino per gli omicidi dopo la rapina a Grinzane Cavour avvenuta nel 2021 ... Da msn.com

Uccise 2 rapinatori nel Cuneese: gioielliere condannato in Appello con pena ridotta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uccise 2 rapinatori nel Cuneese: gioielliere condannato in Appello con pena ridotta ... Secondo tg24.sky.it

Condannato il gioielliere che aveva sparato ai due rapinatori - Mario Roggero, propietario di una gioiellieria a Grinzane Cavour, è stato condannato a 14anni e 9 mesi di reclusione dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. Riporta giornalelavoce.it

Il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi in appello: uccise due rapinatori a Grinzane Cavour - Il 28 aprile 2021, nel Cuneese, Roggero uccise Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria: i malviventi erano già usciti dal negozio e stavano salendo su ... Riporta msn.com

Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori a Grinzane Cavour: «Volevo salvare mia moglie e proteggere la mia famiglia» - Dopo la condanna in primo grado a 17 anni, Roggero parla per 27 minuti nel processo d'appello che si celebra a Torino: «Ho esploso i colpi per salvarmi la vita, non per uccidere ma per non essere ucci ... Si legge su torino.corriere.it