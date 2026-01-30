Toghe contro il Sì al referendum Nordio a muso duro | Blasfemo parlare di attacco all’indipendenza

Questa mattina si è aperto il nuovo anno giudiziario e subito sono scoppiate le polemiche sulla riforma della giustizia. Le toghe sono contrarie al Sì al referendum e Nordio non ha avuto mezze misure, definendo blasfemo parlare di attacco all’indipendenza della magistratura. Le tensioni tra politica e magistratura si fanno sempre più forti.

Si è aperto stamante il nuovo Anno giudiziario con le immancabili polemiche sulla riforma della giustizia, argomento che continua a dominare il dibattito pubblico. "Se il popolo respingerà la riforma resteremo fermi al nostro posto rispettandone la decisione", h a spiegato il guardasigilli Carlo Nordio nell'intervento alla Corte di cassazione, aggiungendo che "se al contrario la confermerà, inizieremo il giorno successivo un dialogo con la magistratura, con il mondo accademico e l'avvocatura per le necessarie norme attuative". Poi Nordio, infastidito da alcuni attacchi arrivati nei giorni scorsi, con toni decisi si è concentrato a smentire alcune voci sulle attività per l'innovazione tecnologica, che "sono state compiute nel pieno rispetto della legge".

