Riforma giustizia Nordio | Blasfemo ritenere che mini l’indipendenza delle toghe

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha difeso la sua riforma davanti alla Corte di Cassazione. In un discorso diretto, ha respinto le critiche che l’accusano di mettere a rischio l’indipendenza dei giudici. Nordio ha detto chiaramente che queste accuse sono infondate e che la riforma mira a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario senza compromettere l’autonomia delle toghe.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte di Cassazione, ha respinto le accuse rivolte alla riforma della giustizia. «Sento il dovere istituzionale di ribadire che ritengo blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare l'indipendenza della magistratura, un principio non negoziabile che oltre mezzo secolo fa, in un momento molto doloroso della Repubblica, mi indusse a far parte di quel nobile ordine al quale mi sento ancora di appartenere», ha dichiarato. Pasquale D'Ascola (Imagoeconomica). In ambito penale, Nordio ha spiegato: «Non ci siamo accaniti in una proliferazione dissennata di indiscriminati interventi persecutori, piuttosto abbiamo inteso colmare alcuni vuoti di tutela determinati da intollerabili forme di aggressività, di sopruso e di frode soprattutto verso i soggetti più deboli e da nuove forme di criminalità connesse all'uso improprio delle innovative tecnologie informatiche e dell'intelligenza artificiale».

