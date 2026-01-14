Il processo riguardante i ritardi nei soccorsi al naufragio del caicco avvenuto il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro è stato rinviato al 30 gennaio. L'avvocato Rotundo commenta i motivi dello slittamento, evidenziando le tempistiche e le procedure legali coinvolte. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, con un’attenzione particolare alla gestione delle emergenze e alle responsabilità coinvolte.

Il processo per i ritardi nei soccorsi al caicco che il 26 febbraio 2023 naufragò a poche decine di metri dalla costa di Steccato di Cutro, sulle coste della Calabria, è stato rinviato al 30 gennaio. “L’udienza di fatto è stata un’udienza di mero rinvio, come ci era stato già anticipato da parte del Tribunale. Chiaramente ancora dobbiamo affrontare tutte le questioni preliminari”, spiega l’avvocato Sergio Rotundo. “Abbiamo questa data del 30 gennaio. Tutto il resto è rinviato, vedremo quello che succederà il giorno 30 con il collegio nuovo”, aggiunge. Il caicco era partito dalla Turchia ed era carico di almeno 180 migranti: nella tragedia morirono 94 persone di cui 35 minori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Naufragio Cutro, l'avvocato Rotundo: "Processo su ritardi soccorsi rinviato al 30 gennaio"

Leggi anche: Naufragio al largo della Tunisia: 40 migranti morti, 30 soccorsi

Leggi anche: Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 40 morti (tra cui alcuni neonati) e 30 soccorsi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Naufragio di Cutro, rinviati a giudizio quattro finanzieri e due militari della Guardia costiera - La contestazione è quella di non avere attivato, la notte del naufragio, il Piano per la ricerca ed il salvataggio in mare. ilfattoquotidiano.it

Rinviati a giudizio sei militari per il naufragio di Cutro - Sono stati rinviati a giudizio i sei militari, quattro della Guardia di finanza e due della Guardia costiera, coinvolti nell'inchiesta sul naufragio del barcone a Steccato di Cutro, in cui, la notte ... huffingtonpost.it

Migranti, sei militari vanno a processo per il naufragio di Cutro: di cosa sono accusati - È arrivato il rinvio a giudizio per sei militari – quattro della Guardia di finanza e due della Guardia costiera – imputati nell’inchiesta sulla strage di Cutro: il 26 febbraio 2023 nel naufragio di ... fanpage.it

Lettera familiari e superstiti naufragio di Cutro: "lasciati da soli" facebook

Il 14 gennaio si tiene la prima udienza del processo penale sul naufragio di #Cutro. #SeaWatch e altre Ong impegnate nel soccorso in mare si sono costituite parte civile. Ecco perché: sea-watch.org/it/14-gennaio-… x.com