TERZA CATEGORIA Doppio scontro al vertice | Villa sfida l’Atletico Marginone Morianese-Trebesto

Questa domenica alle 15 si gioca una partita di grande importanza nel girone A di Terza Categoria. La Morianese, in testa alla classifica, ospita l’Atletico Marginone in uno scontro diretto che potrebbe decidere le sorti del campionato. La squadra di casa vuole consolidare il primato, mentre l’Atletico Marginone cerca di avvicinarsi alla vetta, anche se l’occasione sembra imperdibile per entrambe.

Nel girone "A" spicca lo scontro al vertice tra la capolista Morianese, che riceve domani, alle 15, la visita della diretta inseguitrice Trebesto, a meno uno. Ma ci sarà anche un altro interessante match: quello, alle 14.30, tra il San Vito, terzo e il Lammari, quarto, attardato a meno cinque. Le altre gare in programma domani: alle 14.30 Ligacutiglianese - Coreglia; alle 15: Casciana Poggio - Villetta, Pescaglia - Spianate e Sporting Vagli - Giesse Barga. Lunedì, alle 21, il posticipo tra Badia Pozeveri e Farneta. E proprio il Farneta, mercoledì, alle 20.30 tornerà di nuovo in campo, questa volta in casa, per recuperare la sfida della prima giornata, rinviata per impraticabilità di campo, contro il Barga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

