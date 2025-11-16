Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche Morianese non molla il San Vito Atletico Marginone sale in vetta
Settima giornata del campionato di Terza categoria, con tanti gol. Girone "A": Barga - Pescaglia 1-1 (Della Mora, Frugoli), Badia Pozzeveri - Ligacutiglianese 4-1 (Giannini, Angioli, Martini, Obbligato, Castelli), Morianese - Giesse Barga 3-0 (Berti, Roberti, Lombardi), San Vito - Sporting Vagli 3-2 (Zani, Paganelli, Puccetti, Rocchiccioli, rigore di Giorgi), Calcistica Popolare Trebesto - Lammari 2-1 (Giomi, Consani, Muscas), Casciana Poggio - Spianate 5-4 (doppiette di Micchi, Gentile e Panini; gol di Ezzaki, Magazzini, Bandini), Farneta - Coreglia 1-3 (Galli, Chiriacò, Michelini, Bernardini), Villetta - Atletico Peñarol 1-2 (Marini, Poli, Busca). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
