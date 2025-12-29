Edilizia in provincia ecco la fotografia del territorio | settore stabile imprese in crescita e occupazione rafforzata
L’edilizia in provincia si presenta come un settore stabile, caratterizzato da imprese in crescita e un’occupazione rafforzata. Questa fotografia del territorio evidenzia un comparto che, pur mantenendo i propri principi di solidità, continua a svilupparsi, contribuendo in modo significativo all’economia locale. La situazione attuale testimonia un’area in cui la crescita e la stabilità si accompagnano a un rinnovato dinamismo, offrendo basi solide per il futuro.
Un settore che non solo tiene, ma si consolida, mostrando segnali di stabilità e rafforzamento strutturale. È la fotografia che emerge dall’analisi dell’osservatorio della Cassa edile agrigentina (CEAMA) sul quinquennio 2021–2025 che restituisce un quadro complessivamente positivo dell’andamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
