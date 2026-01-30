Terrence Malick impazzito per Hamnet | Che opera magnifica
Malick non nasconde il suo entusiasmo per Hamnet, il film che uscirà nei cinema italiani il 5 febbraio e che è tra i favoriti agli Oscar 2026. Il regista, di solito riservato, si è lasciato andare a parole forti, definendo l’opera “magnifica” e dichiarando di essere rimasto “impazzito” davanti alla sua visione. Nel frattempo, il suo ultimo progetto, The Way of the Wind, rischia di non arrivare mai nelle sale.
Il suo ultimo film, The Way of the Wind, potrebbe non essere mai distribuito, ma Malick si consola lodando la visione del 'magnifico' Hamnet, uno dei favoriti agli Oscar 2026 in uscita nei cinema italiani il 5 febbraio. Terrence Malick ha interrotto il silenzio che circonda la sua persona per elogiare uno dei contendenti all'Oscar come miglior film, Hamnet - Nel Nome Del Figlio, della regista Chloe Zhao. Candidato a 11 nomination, Hamnet si è rivelato una vera e propria sorpresa di questa stagione dei premi grazie alla poesia che trapela dall'opera e al talento degli interpreti Jessie Buckey e Paul Mescal. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Terrence Malick Hamnet
Heidegger, Terrence Malick e il cinema della luce
Basta dire il suo nome ed è subito Lee Miller. Modella, musa, fotografa di molti generi, donna dalle tante vite, magnifica in ognuna di esse. La celebrano due mostre che confermano il valore e la forza della sua opera
Se si parla di Lee Miller, si pensa subito a una figura poliedrica: modella, musa e fotografa di grande talento.
Ultime notizie su Terrence Malick Hamnet
Argomenti discussi: Terrence Malick impazzito per Hamnet: Che opera magnifica.
Terrence Malick impazzito per Hamnet: Che opera magnificaIl suo ultimo film, The Way of the Wind, potrebbe non essere mai distribuito, ma Malick si consola lodando la visione del 'magnifico' Hamnet, uno dei favoriti agli Oscar 2026 in uscita nei cinema ital ... movieplayer.it
Terrence Malick: il suo ultimo film, The Way of the Wind, potrebbe non essere mai distribuitoIl maestro americano ci ha abituato a lavorazioni fiume per le sue pellicole, ma per il momento l'epopea a tema biblico che rilegge la vita di Gesù non sembra prossima a un'uscita. Cattive notizie per ... movieplayer.it
IN TV || Non mancano stasera bei film, o comunque validi, nel palinsesto tv (ad esempio segnaliamo la prima tv dell'interessante "The Animal Kingdom" su Rai4), ma nessuno che riesca a competere con l'eccellente opera seconda di Terrence Malick, "I giorni - facebook.com facebook
Alle 21:10 “I giorni del cielo” di Terrence Malick con Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard | Il fuggiasco Bill, manovale nella fattoria dell'abbiente Chuck, spinge l'amata Abby ad accettare di sposare il padrone per interesse x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.