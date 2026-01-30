Terrence Malick impazzito per Hamnet | Che opera magnifica

Malick non nasconde il suo entusiasmo per Hamnet, il film che uscirà nei cinema italiani il 5 febbraio e che è tra i favoriti agli Oscar 2026. Il regista, di solito riservato, si è lasciato andare a parole forti, definendo l’opera “magnifica” e dichiarando di essere rimasto “impazzito” davanti alla sua visione. Nel frattempo, il suo ultimo progetto, The Way of the Wind, rischia di non arrivare mai nelle sale.

Il suo ultimo film, The Way of the Wind, potrebbe non essere mai distribuito, ma Malick si consola lodando la visione del 'magnifico' Hamnet, uno dei favoriti agli Oscar 2026 in uscita nei cinema italiani il 5 febbraio. Terrence Malick ha interrotto il silenzio che circonda la sua persona per elogiare uno dei contendenti all'Oscar come miglior film, Hamnet - Nel Nome Del Figlio, della regista Chloe Zhao. Candidato a 11 nomination, Hamnet si è rivelato una vera e propria sorpresa di questa stagione dei premi grazie alla poesia che trapela dall'opera e al talento degli interpreti Jessie Buckey e Paul Mescal. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

