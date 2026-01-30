Terrence Malick impazzito per Hamnet | Che opera magnifica

Malick non nasconde il suo entusiasmo per Hamnet, il film che uscirà nei cinema italiani il 5 febbraio e che è tra i favoriti agli Oscar 2026. Il regista, di solito riservato, si è lasciato andare a parole forti, definendo l’opera “magnifica” e dichiarando di essere rimasto “impazzito” davanti alla sua visione. Nel frattempo, il suo ultimo progetto, The Way of the Wind, rischia di non arrivare mai nelle sale.

