Basta dire il suo nome ed è subito Lee Miller Modella musa fotografa di molti generi donna dalle tante vite magnifica in ognuna di esse La celebrano due mostre che confermano il valore e la forza della sua opera

Se si parla di Lee Miller, si pensa subito a una figura poliedrica: modella, musa e fotografa di grande talento. La sua vita, ricca di esperienze e cambiamenti, si riflette nelle mostre che ne celebrano l’opera, confermando il suo valore artistico e la sua forza innovativa. Una donna che ha attraversato epoche e stili, lasciando un’impronta duratura nel mondo della fotografia e dell’arte.

C hi di noi non ha sognato una vita avventurosa, ricca d’incontri stimolanti, piena di colpi di scena? In quante avremmo voluto attraversa- re l’oceano per sperimentare una nuova esistenza? Lee Miller lo ha fatto più volte, l’Atlantico non è mai stato un ostacolo. La sua vita ancora oggi risuona come un modello di emancipazione e anticonformismo che s’irradia dall’arte alle relazioni. Torino, mostra dedicata Lee Miller: la grande fotografa del Novecento X Leggi anche › Il Tema Natale di Lee Miller, Toro dalle mille vite Lee Miller ha attraversato il secolo con la grazia della bellezza e la forza della determinazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

