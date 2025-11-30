Heidegger Terrence Malick e il cinema della luce

Ogni volta che la critica si lancia in un’interpretazione filosofica dei lavori di qualche grande regista, emerge sempre una domanda lecita che ne mette in dubbio la validità. In effetti, nella maggior parte dei casi, non ci è dato sapere se l’interpretazione filosofica fosse effettivamente parte della visione del regista. Ecco, con Terrence Malick questo problema non si pone. Il regista americano, prima di diventare il cineasta che tutti conosciamo, fu infatti professore di filosofia, prima all’Università di Harvard e successivamente al MIT. In particolare con Heidegger: nel 1969 Malick tradusse Vom Wesen des Grundes (“Dell’essenza del fondamento”), una delle opere chiave del filosofo. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Heidegger, Terrence Malick e il cinema della luce

