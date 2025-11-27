Tentata rapina fallita a Mercogliano sei imputati a processo immediato
La Procura di Avellino ha ottenuto dal Gip l’avvio del processo con giudizio immediato nei confronti di sei soggetti coinvolti nella tentata rapina presso la gioielleria Gioie di Mercogliano. L’ordinanza cautelare, emanata dal Gip del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, è stata eseguita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
