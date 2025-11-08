La truffa del finto carabiniere a un anziano di 84 anni

L’ennesima truffa agli anziani nella provincia di Latina è stata scoperta a San Felice Circeo dai carabinieri che hanno denunciato un uomo di 38 anni della provincia di Caserta.Vittima dei fatti che risalgono a questa estate, un uomo di 84 anni che ha presentato una querela in seguito alla quale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it