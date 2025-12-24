Un padre di famiglia, intenzionato a gettarsi nel vuoto dal tetto della propria abitazione, è stato salvato dagli agenti di polizia nel frattempo intervenuti e riusciti a convincerlo ad evitare di compiere l'insano gesto. Un episodio avvenuto a Prato, lo scorso 22 dicembre, stando a quanto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Sale sul tetto di casa e tenta il suicidio: salvato dalla polizia

Leggi anche: Formia, tenta il suicidio in casa: salvato dalla Polizia

Leggi anche: Giovane detenuto tenta il suicidio alla Dozza: salvato dalla polizia penitenziaria

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sale sul tetto di casa e tenta il suicidio, salvato dall’intervento di un poliziotto.

Sale sul tetto e minaccia di gettarsi, salvato in extremis - facebook.com facebook