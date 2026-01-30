tenta il suicidio a roma durante la diretta del tg rai 38enne salvato dalla polizia sul ponte spizzichino

Durante una diretta del Tg Rai regionale a Roma, un uomo di 38 anni ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal ponte Spizzichino a Ostiense. La polizia è intervenuta in tempo e l’ha salvato, impedendogli di compiere il gesto estremo. La vicenda si è svolta davanti alle telecamere, lasciando tutti senza parole.

Sventato un suicidio in diretta Tv a Roma. Un 38enne è stato fermato da alcuni agenti mentre stava tentando di togliersi la vita lanciandosi dal ponte Spizzichino, nel quartiere Ostiense, davanti alle telecamere Rai presenti sul cavalcavia per riprendere le operazioni di sgombero degli ex Mercati generali. Il tentato suicidio a Roma L’episodio si è verificato intorno alle 7.30 di venerdì 30 gennaio. L’uomo di nazionalità afgana ha scavalcato il parapetto del cavalcavia Ostiense urlando frasi sconnesse e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Gli agenti del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale della polizia locale di Roma Capitale hanno notato e bloccato in tempo il 38enne, prima che riuscisse a gettarsi nel vuoto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

