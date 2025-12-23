rescaldina arrestato mentre cerca di rubare alcolici in un supermercato per una valore di 300 euro

A Rescaldina, un uomo è stato arrestato mentre tentava di rubare alcolici dal valore di circa 300 euro in un supermercato Conad. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto, dopo che nei giorni precedenti lo stesso soggetto era stato coinvolto in un episodio di rapina con ferimenti. L’arresto si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo sul territorio.

Rescaldina (Milano), 23 dicembre 2025 – Solo pochi giorni fa, in occasione di una rapina, con una tenaglia aveva ferito il direttore di Esselunga e un cliente: a pochi giorni di distanza, dopo che gli era stato imposto l’obbligo di firma all’indomani di quell’episodio, lo stesso soggetto è rientrato in azione prendendo questa volta di mira il supermercato Conad di Rescaldina. La dinamica. L’episodio è accaduto nella tarda serata di venerdì scorso e, come detto, ha avuto come protagonista lo stesso giovane di origini brasiliane che era entrato in azione a Legnano in via Sabotino a inizio dicembre e che, diciannovenne allora, ha nel frattempo compiuto vent’anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

