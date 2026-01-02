Porlezza tenta di rubare alcolici in un ristorante | 28enne arrestata nella notte grazie a un dipendente

Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio 2026, i militari di Porlezza hanno arrestato una donna di 28 anni, di origine colombiana e senza fissa dimora, per aver tentato di rubare alcolici in un ristorante locale. L’intervento è stato possibile grazie alla pronta segnalazione di un dipendente, che ha contribuito all’arresto in flagranza. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra personale e forze dell’ordine per la sicurezza del territorio.

Leggi anche: Forza la porta del ristorante per rubare alcolici e mette tutto a soqquadro: denunciato Leggi anche: Catania, forza l'auto in sosta e tenta di rubare oggetti personali: arrestata 46enne

