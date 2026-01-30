Questa notte il Portogallo ha affrontato una tempesta violenta. I venti hanno raggiunto i 150 chilometri all’ora, e le piogge torrenziali hanno provocato allagamenti in diverse zone. Almeno cinque persone hanno perso la vita a causa dell’ondata di maltempo. L’allarme resta alto e le autorità stanno cercando di gestire le conseguenze di questa calamità naturale.

Almeno cinque persone sono morte in Portogallo a causa della tempesta Kristin, che ha colpito il Paese nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2026 con venti che hanno raggiunto i 150 chilometri orari e piogge torrenziali. L’area più colpita è stata la provincia di Leiria, dove quattro delle vittime sono state registrate, in particolare nei comuni di Leiria e Monte Real. Un altro decesso è avvenuto a Vila Franca de Xira, nell’area metropolitana di Lisbona, quando un’automobile è stata travolta da un albero caduto. Le cause del decesso sono state accertate in seguito alle indagini delle autorità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tempesta devastante colpisce Portogallo: venti violenti e allagamenti, allerta diffusa in Spagna

Approfondimenti su Tempesta Kristin

Ultime notizie su Tempesta Kristin

