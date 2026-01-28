la tempesta kristin colpisce il portogallo almeno 4 morti

La tempesta Kristin ha attraversato il Portogallo nella notte, portando morte e distruzione. Almeno quattro persone sono decedute tra Lisbona e le zone centrali del Paese. Le autorità stanno ancora cercando di capire l’entità dei danni e di aiutare le persone colpite. La popolazione si è svegliata sotto una pioggia torrenziale e venti molto forti. La situazione resta critica in alcune zone, con strade allagate e alberi abbattuti.

(Adnkronos) – La tempesta Kristin, che ha colpito il Portogallo la notte scorsa, ha causato almeno quattro morti nella regione di Lisbona e nella parte centrale del Paese. Lo ha riferito la Protezione Civile portoghese. Tra le vittime si contano una persona a Vila Franca de Xira, alla periferia di Lisbona, la cui auto è stata colpita da un albero. Un’altra persona è morta a Monte Real, nel distretto di Leiria (Portogallo centrale), a causa del crollo di una struttura metallica. Altre due vittime sono state registrate nel comune di Leiria. Con forti acquazzoni e raffiche di vento fino a 150 kmh, la tempesta Kristin ha anche causato danni ingenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

