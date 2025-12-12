Telimar si chiude il girone d’andata di A1 | derby salvezza contro l’Ortigia a Terrasini
Il girone d’andata del campionato di A1 maschile di pallanuoto si conclude con un importante derby di salvezza: Telimar contro Ortigia. La partita, in programma sabato 13 dicembre alla piscina comunale di Terrasini, rappresenta un'occasione cruciale per entrambe le squadre in chiave classifica e morale.
