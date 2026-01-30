Taxi abusivi a Napoli lettera delle associazioni | Intensificare attività di controllo

Le associazioni dei taxisti di Napoli chiedono di intensificare i controlli contro i taxi abusivi. Dopo il servizio di Luca Abete andato in onda su Striscia la Notizia, tornano a chiedere interventi mirati per contrastare il fenomeno che da tempo provoca problemi nel settore. Le pratiche illegali continuano a diffondersi, creando concorrenza sleale e rischi per i cittadini.

“Il servizio a firma Luca Abete andato in onda nelle scorse ore durante Striscia la Notizia e dedicato al fenomeno del trasporto abusivo di persone ha riportato all’attenzione pubblica una serie di pratiche irregolari da tempo denunciate dagli operatori del settore e purtroppo diffuse anche in diversi contesti territoriali. Un tema che, al di là della risonanza televisiva, continua a rappresentare una criticità strutturale per la tutela dell’utenza e per chi lavora nel comparto nel pieno rispetto della legalità”. Lo scrivono, in una lettera congiunta indirizzata alla Polizia Municipale di Napoli e all’assessore Teresa Armato, le associazioni nazionali Federnoleggio, ACNCC, AIR, FIA e Sistema Trasporti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

