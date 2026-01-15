Maxi sequestro sul treno a Chiasso | titolo azionario da oltre 100mila euro nascosto in valigetta

Durante un controllo al valico ferroviario di Chiasso, le forze dell’ordine hanno sequestrato un titolo azionario del valore di oltre 100.000 euro, nascosto all’interno di una valigetta su un treno internazionale proveniente dalla Svizzera. L’operazione si inserisce nelle attività di vigilanza volte a prevenire traffici illeciti e garantire la sicurezza dei confini.

Maxi sequestro al valico ferroviario di Chiasso durante un controllo su un treno internazionale in arrivo dalla Svizzera. I militari della Guardia di finanza del Gruppo Ponte Chiasso hanno fermato un cittadino italiano, residente nella Confederazione Elvetica, mentre stava entrando in Italia per motivi di lavoro. Alla richiesta di dichiarare l’eventuale trasporto di denaro contante, titoli o altri valori, l’uomo ha riferito di avere con sé circa 3.000 euro in contanti, una somma che rientra nei limiti consentiti dalla normativa. Il suo evidente stato di agitazione ha però insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo estendendolo anche alla valigetta che portava con sé. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Trasportava cocaina, oltre un quintale nascosto tra le piastrelle: il maxi sequestro

Leggi anche: Cannabis light illegale, maxi sequestro da oltre 70 mila euro. Denunciate due persone

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

"Anno nuovo, disagi vecchi. Il parcheggio della Stazione TAV di #Afragola è, come al solito, al completo e noi restiamo intrappolati e perdiamo il treno. Un’ora di attesa solo per entrare, senza aver trovato poi posto, qualcuno in coda si è sentito male e non rius facebook