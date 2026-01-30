Chiede il tax-free in Svizzera poi nega tutto in Italia | scoperti i gioielli da 140mila euro

Un uomo viaggiava in treno con due girocolli dal valore di 140 mila euro. Quando gli hanno chiesto se portava qualcosa da dichiarare, ha negato tutto. La polizia ha scoperto i gioielli nascosti e ora si indaga sulla provenienza e sulla dichiarazione doganale.

Stava portando in Italia due girocolli da 140mila euro, in treno, ma alla domanda di rito se avesse qualcosa da dichiarare ha risposto di no. Peccato che, poco prima, a Chiasso, avesse effettuato le operazioni di tax-free per ottenere il rimborso dell'Iva svizzera. Il personale dell'Agenzia delle dogane e i finanzieri di Ponte Chiasso l'hanno controllata e multata. È successo nei giorni scorsi. La donna, cittadina italiana residente a Dubai, era diretta dalla Svizzera a Milano insieme al marito e, alla dogana di Chiasso, aveva espletato l'operazione di richiesta rimborso dell'Iva elvetica per l'acquisto di gioielli.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Svizzera Italia Rolex e gioielli nascosti in auto dalla Svizzera: sequestro da 44mila euro al Gaggiolo Durante un controllo di routine al confine del Gaggiolo, sono stati sequestrati beni di valore nascosti all’interno di un’auto proveniente dalla Svizzera. Arriva dalla Svizzera con un Rolex e gioielli Wellendorff nascosti in auto: evasione da 10mila euro Da Svizzera verso l’Italia, un’auto trasportava un patrimonio stimato a circa 44. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Qualcuno sa consigliarmi un software per disegnare i circuiti che sia completamente free. Tracker 2000 dopo 15 pcs mi chiede di fare l'acquisto. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.