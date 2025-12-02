Assogasliquidi | Ci aspettiamo revisione direttiva divieti incentivi e commercializzazione caldaie
(Adnkronos) – L’annuncio della Commissione Europea di una proposta di revisione sui parametri del regolamento Ecodesign collegati all’efficienza degli apparecchi viene accolta molto positivamente dall'industria italiana dei gas liquefatti rappresentata da Assogasliquidi-Federchimica nell’ottica di un riaffermato principio di neutralità tecnologica. L’approfondimento tecnico che ha portato la Commissione a questa revisione, infatti, si è concretizzato nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Assogasliquidi: "Ci aspettiamo revisione direttiva divieti incentivi e commercializzazione caldaie" - La nuova bozza del regolamento Ecodesign prevede standard diversi alla portata anche delle caldaie a gas ... Lo riporta msn.com