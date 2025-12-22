Contratto scuola 2022-24 dopo l’ok del governo arriva quello della Corte dei Conti Firma definitiva il 23 dicembre

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno certificato positivamente, nell'adunanza del 22 dicembre, l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024. L'accordo, firmato il 5 novembre presso l'Aran da Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief, interessa oltre 1 milione e 286 mila dipendenti tra personale della scuola, dell'università, degli enti di ricerca e delle istituzioni Afam. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

