Tartaruga d' acqua dolce rischia di morire in mare a Isola salvata e data in adozione

Questa mattina a Isola delle Femmine un vigile urbano libero dal servizio ha notato una tartaruga d'acqua dolce che nuotava in mare. La tartaruga rischiava di morire, ma è stata subito presa in cura e affidata a un centro specializzato. Ora si cerca di trovare un’adozione per garantirle un ambiente più adatto.

La testuggine, in difficoltà, è stata avvistata da un agente della polizia municipale libero dal servizio. Dopo la segnalazione, sono intervenuti i volontari di LiberAmbiente e del Wwf che l'hanno soccorsa Una tartaruga palustre, specie che vive in acqua dolce, è stata salvata oggi a Isola delle Femmine. Ad avvistarla è stato un vigile urbano, libero dal servizio, che passeggiava sul lungomare. Il rettile si trovava in una pozzanghera di acqua marina tra gli scogli e i banchi di Posidonia depositatisi sulla costa dopo le mareggiate delle ultime settimane. Sul posto sono arrivati Giuseppe Chiofalo e Roberto D'Uscio, soci dell'associazione LiberAmbiente e operatori del Wwf Sicilia Nord Occidentale, allertati dall'agente di polizia municipale, Salvatore La Corte.🔗 Leggi su Palermotoday.it

