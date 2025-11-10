Saphira rara tartaruga di Kemp sarà reintrodotta in mare dopo le cure
Tempo di lettura: 4 minuti Mercoledì 12 novembre, Saphira, giovane esemplare di Lepidochelys kempii, la tartaruga marina più rara al mondo, sarà reintrodotta in natura nelle acque antistanti Praiano, in Costiera Amalfitana, dove era stata soccorsa lo scorso giugno in condizioni critiche. Il recupero era stato possibile grazie all’intervento dell’ equipaggio del Plaghia Charter, coordinato da Domenico Sgambati e Alba Fagnano, a seguito di una segnalazione ricevuta dall’ Area Marina Protetta Punta Campanella. L’animale, fortemente debilitato e disorientato, era stato quindi trasferito d’urgenza al Turtle Point di Portici (Na), centro specializzato nella cura delle tartarughe marine gestito dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
