Elliott Management Corporation si appresta a lasciare il Milan, grazie a un finanziamento di Comvest a RedBird Capital Partners. Con questa operazione, il fondo di Gerry Cardinale potrà liquidare la propria partecipazione nel club, segnando un cambiamento nella gestione finanziaria del team. Il futuro di Furlani e della proprietà rossonera si definisce in questo passaggio strategico, che potrebbe influenzare le dinamiche del club nei prossimi mesi.

Andiamo per ordine. Nel 2018, l'hedge fund di Paul e Gordon Singer rilevò la proprietà del Milan, escutendone il pegno sulle azioni, dall'inadempiente Yonghong Li. Elliott è stato proprietario del club di Via Aldo Rossi per quattro anni, fino all'agosto 2022, ovvero quando ha ceduto il 99,93% delle quote (lo 0,07% appartiene all'Associazione Piccoli Azionisti del Milan) ad un altro fondo statunitense, RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. RedBird pronto a liquidare Elliott: come? Con i soldi di Comvest! E il Milan. RedBird ha acquistato il Milan pagando a Elliott 1,2 miliardi di euro: poco più del 50% subito e il restante (ovvero 550 milioni di euro più interessi) attraverso un 'vendor loan', vale a dire un prestito del venditore all'acquirente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Elliott uscirà di scena: finanziamento di Comvest a RedBird. Il futuro di Furlani

Milan, Elliott fuori entro marzo. Le ultime novità sul futuro del CEO FurlaniIl Milan si avvia a concludere il suo rapporto con il fondo Elliott entro marzo, dopo circa otto anni di gestione.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, la mossa di Cardinale: a Comvest il debito di Elliott”Oggi la Gazzetta dello Sport riporta che il Milan, sotto la guida di Cardinale, ha trasferito a Comvest il debito contratto con Elliott.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Milan, Red Bird accelera per un nuovo finanziamento con Manulife Comvest. Elliott verso l'uscita, che cosa cambia; Il Milan chiude i conti con Elliott: Cardinale pronto a saldare il debito e ad azzerare CdA e dirigenza; Elliott verso l’uscita, il Milan cerca nuovi finanziatori; Elliott verso l’uscita dal Milan: gli elementi finanziari.

Elliott fuori dal Milan, Cardinale salda i conti e apre a nuovi finanziatori: Furlani potrebbe lasciareRedBird ha deciso di saldare il debito da 566 milioni e far uscire definitivamente il Gruppo Elliott dal Milan con i suoi rappresentanti ... fanpage.it

Milan, a febbraio arriva la svolta decisiva: c’è l’annuncioNovità importanti in casa Milan: arrivano le ultime sul futuro del club, l'annuncio di Matteo Moretto in queste ore. spaziomilan.it

Milannews.it. . #RedBird accelera sul futuro. Rifinanziamento del debito con #Elliott in chiusura, Manulife Comvest pronta a entrare entro marzo. La spiegazione in due minuti di @gloriaragnolii - facebook.com facebook

Red Bird-Comvest avanti spediti: Elliott fuori in un mese, Furlani fino a giugno #milan #elliott #cardinale #furlani #comvest #redbird x.com