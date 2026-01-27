Elliott giorni contati nel Milan | gli subentrerà Comvest a breve La sorte di Scaroni e Furlani

Il Milan sta per affrontare un cambiamento societario importante. RedBird, il fondo di Gerry Cardinale, sta concludendo un accordo con Comvest per estinguere il debito con Elliott, il che potrebbe portare a nuove decisioni sulla gestione del club e sui ruoli di Scaroni e Furlani. Questa fase rappresenta un passaggio strategico per il futuro della società rossonera.

Nel giro di qualche giorno, il Milan avrà un assetto societario rinnovato, con la bandiera del Canada che sventolerà al fianco di quella degli Stati Uniti d'America. Il fondo RedBird, di proprietà di Gerry Cardinale, proprietario del Milan dal 2022, sta per estinguere infatti il 'vendor loan' con il fondo Elliott, di proprietà della famiglia Singer. Come? Grazie ai soldi di Manulife Comvest, piattaforma di private credit con sede principale a Toronto. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Milan, a giorni si chiuderà l'era Elliott. Comvest al fianco di RedBird Entro pochi giorni, forse una settimana, il Milan avrà quindi una nuova struttura societaria.

